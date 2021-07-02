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«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Интера»

Дата публикации: 02-07-2021

«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Интера»

«Барселона» обратила внимание на Марсело Брозовича, выступающего за «Интер». Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал Руди Галетти (журналист «Calciomercato»).

«Сине-гранатовые» видят в 28-летнем Брозовиче замену Миралему Пьяничу, который может уйти из команды этим летом. Интересно, что каталонцы являются далеко не единственным клубом, которому интересен хорватский хавбек.

В составе «Интернационале» Брозович выступает на протяжении 6 лет. В Италию он переехал из загребского «Динамо». В сезоне 2020/2021 опорник выходил на поле в футболке миланской команды в 33 встречах Серии А (2 забитых мяча, 6 голевых передач). Также на счету Марсело 8 предупреждений.

Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Хорватии в 40 млн евро.

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