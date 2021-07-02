«Фиорентина» рассталась с Касересом

Дата публикации: 02-07-2021

В «Твиттере» клуба из Флоренции появилась информация, что Мартин Касерес больше не является игроком «Фиорентины». В пресс-службе команды поблагодарили 34-летнего уругвайца за сотрудничество, написав в соцсети: «Спасибо, Мартин».



«Фиалки» подписали Касереса в 2019 году. Защитник, являющийся воспитанником «Дефенсор Спортинг», также выступал за «Ювентус», «Верону», «Барселону», «Лацио» и другие клубы. В прошлом сезоне на его счету 31 матч, в которых он отметился 2 забитыми мячами, 1 ассистом и 5 предупреждениями.



Ранее СМИ писали, что интерес к опытному центрбеку проявляют «Сампдория» и «Кальяри».



Сам Касерес в настоящее время продолжает играть на Кубке Америки в составе сборной Уругвая. В четвертьфинале его команда встретится с Колумбией.