«ПСЖ» продвинулся в переговорах с Рамосом
Серхио Рамос с большой долей вероятности перейдет в «Пари Сен-Жермен». Испанец продолжает обсуждать условия личного соглашения с парижской командой, передает «ESPN».
По информации источника, сторонам удалось заметно продвинуться в переговорах. Договориться о контракте они должны в ближайшее время. При этом «ПСЖ» не придется платить за футболиста, так как 1 июля он стал свободным агентом.
Ранее стало известно, что Рамос озаботился поисками жилья во французской столице. 35-летний испанец также рассматривал вариант с переходом в «Милан». Однако «россонери» отказались от его услуг, узнав финансовые требования защитника.
В итальянском клубе Серхио хотел получать 15 млн евро ежегодно, также он рассчитывал на подписной бонус в размере 20 миллионов.
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