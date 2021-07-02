«МЮ» подтвердил трансфер Санчо

Дата публикации: 02-07-2021

Джейдон Санчо все же перейдет в «Ман Юнайтед». Англичане подтвердили трансфер полузащитника. Футболист обошелся «красным дьяволам» в 85 000 000 евро, хотя изначально сообщалось о сумме в 90 млн. На данный момент стороны договорились о сделке и подписали необходимые документы.



Ранее сделку по Санчо подтвердил и гендиректор «Боруссии» (Дортмунд), владевшей правами на англичанина. Ханс-Йоахим Вацке сообщил: «Решение перейти в «Манчестер Юнайтед» принял сам Джейдон. Ему были нужны перемены, а мы хотели удержать его и не рады вырученным деньгам. Он покидает Дортмунд, и нам будет не хватать его».



Интересно, что Санчо, являющийся воспитанником другого манчестерского гранда – «Сити», ранее играл в Англии лишь на уровне молодежных команд.