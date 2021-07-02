«МЮ» подтвердил трансфер Санчо
Дата публикации: 02-07-2021
Джейдон Санчо все же перейдет в «Ман Юнайтед». Англичане подтвердили трансфер полузащитника. Футболист обошелся «красным дьяволам» в 85 000 000 евро, хотя изначально сообщалось о сумме в 90 млн. На данный момент стороны договорились о сделке и подписали необходимые документы.
Ранее сделку по Санчо подтвердил и гендиректор «Боруссии» (Дортмунд), владевшей правами на англичанина. Ханс-Йоахим Вацке сообщил: «Решение перейти в «Манчестер Юнайтед» принял сам Джейдон. Ему были нужны перемены, а мы хотели удержать его и не рады вырученным деньгам. Он покидает Дортмунд, и нам будет не хватать его».
Интересно, что Санчо, являющийся воспитанником другого манчестерского гранда – «Сити», ранее играл в Англии лишь на уровне молодежных команд.
Похожие новости:
«МЮ» согласовал контракт с Санчо
В Twitter-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация о том, что Джейдон Санчо близок к подписанию соглашения с «Ман Юнайтед». По данным инсайдера,...
В Twitter-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация о том, что Джейдон Санчо близок к подписанию соглашения с «Ман Юнайтед». По данным инсайдера,...
«Манчестер Юнайтед» не готов платить за Санчо больше 50 млн фунтов.
Согласно Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, однако...
Согласно Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, однако...
«МЮ» хочет подписать Санчо за 78 млн фунтов до старта Евро-2020
«Ман Юнайтед» не оставляет попыток заполучить Джейдона Санчо. «Красные дьяволы» хотят подписать футболиста «Боруссии» (Дортмунд) до старта Евро-2020....
«Ман Юнайтед» не оставляет попыток заполучить Джейдона Санчо. «Красные дьяволы» хотят подписать футболиста «Боруссии» (Дортмунд) до старта Евро-2020....
«Боруссия» установила дедлайн по Санчо до 10-го августа
Дортмундская «Боруссия» выдвинула «Манчестер Юнайтед» ультиматум. По данным журналиста Кристиана Фалька, немецкий клуб...
Дортмундская «Боруссия» выдвинула «Манчестер Юнайтед» ультиматум. По данным журналиста Кристиана Фалька, немецкий клуб...
Санчо решил покинуть «Боруссию» в ближайшее трансферное окно
Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо сообщил руководству клуба, что принял решение покинуть клуб в предстоящее трансферное окно,...
Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо сообщил руководству клуба, что принял решение покинуть клуб в предстоящее трансферное окно,...