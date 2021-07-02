Дзюба заинтересовал «Фенербахче». Турецкий клуб готовит предложение

Дата публикации: 02-07-2021

Неожиданная информация появилась в Twitter-аккаунте «Fotomac». Источник сообщил, что Артём Дзюба может начать новый сезон в турецкой Суперлиге.



На игрока «Зенита» претендует «Фенербахче». Стамбульскому клубу необходим габаритный центрфорвард, а 32-летний россиянин идеально подходит на эту роль. Турецкая команда готова предложить Артёму хорошие условия личного контракта.



Напомним, футболист воспитывался в академии «Спартака», а позднее выступал за основу «красно-белых». В 2015 году он покинул столичный клуб, перебравшись в «Зенит».



В минувшем розыгрыше чемпионата страны Дзюба вместе с петербургской командой завоевал золотые медали, став при этом лучшим бомбардиром РПЛ с 20 забитыми мячами.



Авторитетный немецкий интернет-ресурс «Transfermarkt», специализирующийся на футбольном рынке, оценивает Дзюбу на ровно в 11 миллионов евро.