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Дзюба заинтересовал «Фенербахче». Турецкий клуб готовит предложение

Дата публикации: 02-07-2021

Дзюба заинтересовал «Фенербахче». Турецкий клуб готовит предложение

Неожиданная информация появилась в Twitter-аккаунте «Fotomac». Источник сообщил, что Артём Дзюба может начать новый сезон в турецкой Суперлиге.

На игрока «Зенита» претендует «Фенербахче». Стамбульскому клубу необходим габаритный центрфорвард, а 32-летний россиянин идеально подходит на эту роль. Турецкая команда готова предложить Артёму хорошие условия личного контракта.

Напомним, футболист воспитывался в академии «Спартака», а позднее выступал за основу «красно-белых». В 2015 году он покинул столичный клуб, перебравшись в «Зенит».

В минувшем розыгрыше чемпионата страны Дзюба вместе с петербургской командой завоевал золотые медали, став при этом лучшим бомбардиром РПЛ с 20 забитыми мячами.

Авторитетный немецкий интернет-ресурс «Transfermarkt», специализирующийся на футбольном рынке, оценивает Дзюбу на ровно в 11 миллионов евро.

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