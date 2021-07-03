Мозес подписал контракт со «Спартаком» на два года
Дата публикации: 03-07-2021
В пресс-службе «Спартака» сообщили о подписании 2-летнего соглашения с Виктором Мозесом.
В октябре прошлого года «красно-белые» арендовали 30-летнего нигерийца у «Челси». Соглашение предполагало возможность выкупа футболиста при выполнении определенных условий. Шамиль Газизов, на тот момент занимавший должность гендиректора столичной команды, рассказал, что за аренду Мозеса «Спартак» заплатил 0,3 млн евро, а выкуп обошелся бы «красно-белым» в 5 млн евро.
Нигериец отлично вписался в состав москвичей. Именно его гол в 30 туре РПЛ позволил «Спартаку» сохранить вторую строчку в таблице и получить путевку в Лигу чемпионов.
Сам Мозес прокомментировал подписание контракта с «красно-белыми» словами: «Я рад остаться в «Спартаке» еще на 2 сезона».
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