Кроос объявил о завершении международной карьеры

Дата публикации: 03-07-2021

Тони Кроос посредством «Instagram» оповестил общественность об окончании карьеры в сборной Германии.



Хавбек «Реала» написал следующее: «Я сыграл за сборную 106 матчей. Мне очень хотелось победить на Евро-2020. Решение об уходе по завершении турнира я принял не сегодня, поскольку осознаю, что на ЧМ-2022 я выступать уже не буду.



Основная причина заключается в том, что я намерен сосредоточиться на игре за «Реал» и помочь команде выиграть максимум трофеев. С уходом из сборной у меня появится больше времени на восстановление, чего не было последние 11 сезонов. Спасибо за поддержку. Особую благодарность хочу выразить Йоахиму Леву».



За «бундестим» Кроос выступал с 2010 года. В 2014 году вместе с Германией он взял золото чемпионата мира.