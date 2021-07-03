Кроос объявил о завершении международной карьеры
Дата публикации: 03-07-2021
Тони Кроос посредством «Instagram» оповестил общественность об окончании карьеры в сборной Германии.
Хавбек «Реала» написал следующее: «Я сыграл за сборную 106 матчей. Мне очень хотелось победить на Евро-2020. Решение об уходе по завершении турнира я принял не сегодня, поскольку осознаю, что на ЧМ-2022 я выступать уже не буду.
Основная причина заключается в том, что я намерен сосредоточиться на игре за «Реал» и помочь команде выиграть максимум трофеев. С уходом из сборной у меня появится больше времени на восстановление, чего не было последние 11 сезонов. Спасибо за поддержку. Особую благодарность хочу выразить Йоахиму Леву».
За «бундестим» Кроос выступал с 2010 года. В 2014 году вместе с Германией он взял золото чемпионата мира.
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