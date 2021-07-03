Форвард ПСВ Мален может заменить Санчо в «Боруссии» Д

Дата публикации: 03-07-2021

«Боруссия» (Дортмунд) ищет замену Джейдону Санчо, который со следующего сезона будет выступать в составе «Ман Юнайтед». По информации Фабрицио Романо, немецкая команда проявляет интерес к Даниеллу Малену, представляющему ПСВ.



Известно, что Переговоры с Дортмундом от лица голландца ведет один из самых известных агентов – Мино Райола. Соглашение футболиста с «красно-белыми» действует до лета 2024 года.



Центрфорвард воспитывался в структуре «Аякса». Мален считался одним из главных талантов академии, а интерес к нему проявляли «Арсенал», «МЮ» и «Челси». В итоге в 2015 году он оказался в составе «канониров». Однако вояж в Англию для него получился не слишком удачным. За 2 сезона в Лондоне перспективный нападающий не провел ни одного матча за основу «Арсенала», после чего подписал контракт с ПСВ.