Форвард ПСВ Мален может заменить Санчо в «Боруссии» Д
«Боруссия» (Дортмунд) ищет замену Джейдону Санчо, который со следующего сезона будет выступать в составе «Ман Юнайтед». По информации Фабрицио Романо, немецкая команда проявляет интерес к Даниеллу Малену, представляющему ПСВ.
Известно, что Переговоры с Дортмундом от лица голландца ведет один из самых известных агентов – Мино Райола. Соглашение футболиста с «красно-белыми» действует до лета 2024 года.
Центрфорвард воспитывался в структуре «Аякса». Мален считался одним из главных талантов академии, а интерес к нему проявляли «Арсенал», «МЮ» и «Челси». В итоге в 2015 году он оказался в составе «канониров». Однако вояж в Англию для него получился не слишком удачным. За 2 сезона в Лондоне перспективный нападающий не провел ни одного матча за основу «Арсенала», после чего подписал контракт с ПСВ.
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