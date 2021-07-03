Хюттер возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию»
Дата публикации: 03-07-2021
Мёнхенгладбахская «Боруссия» определилась с кандидатурой главного тренера. Руководить командой будет Ади Хюттер. Об этом немецкая команда сообщила в своем Twitter-аккаунте.
Контракт 51-летнего наставника с клубом из Менхенгладбаха рассчитан до лета 2024 года. На посту тренера «Боруссии» Хюттер сменит Марко Розе. Последний добился неплохих результатов с «чёрно-бело-зелёными», но решил покинуть клуб после того, как получил предложение из Дортмунда. Его представление на новом месте состоялось 2-го июля.
Хюттер известен немецким болельщикам по работе с «Айнтрахтом», которым он руководил в 2018-2021 годах. Клуб под его началом занял пятую строчку в Бундеслиге в сезоне 2020/2021. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха разместилась лишь на 8 месте.
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