СМИ: «ПСЖ» необходимо продать футболистов на 200 млн евро
Летом действующий чемпион Франции намерен устроить масштабную распродажу. Парижский клуб рассчитывает получить за трансферы ряда своих игроков как минимум 200 000 000 евро (источник – «Le Parisien»).
Причиной грядущих продаж стали правила финансового «fair play». Дело в том, что Маурисио Почеттино не сможет купить новых футболистов, если «Пари Сен-Жермен» не выручит необходимые средства с трансферов имеющихся игроков.
По данным источника, «красно-синие» готовы отказаться от услуг Лейвина Курзава, Тило Керера, Андера Эрреры, Абду Диалло, Пабло Сарабии, Идрисса Гейе и Леандро Паредеса.
Пока «ПСЖ» договорился о контракте лишь с Вейналдумом, который достался клубу бесплатно. На правах свободных агентов состав французского гранда могут пополнить голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма и защитник сборной Испании Серхио Рамос. Кроме того, парижане собираются выделить порядка 70 миллионов евро на сделку по Хакими («Интер»).
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