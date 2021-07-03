СМИ: «ПСЖ» необходимо продать футболистов на 200 млн евро

Дата публикации: 03-07-2021

Летом действующий чемпион Франции намерен устроить масштабную распродажу. Парижский клуб рассчитывает получить за трансферы ряда своих игроков как минимум 200 000 000 евро (источник – «Le Parisien»).



Причиной грядущих продаж стали правила финансового «fair play». Дело в том, что Маурисио Почеттино не сможет купить новых футболистов, если «Пари Сен-Жермен» не выручит необходимые средства с трансферов имеющихся игроков.



По данным источника, «красно-синие» готовы отказаться от услуг Лейвина Курзава, Тило Керера, Андера Эрреры, Абду Диалло, Пабло Сарабии, Идрисса Гейе и Леандро Паредеса.



Пока «ПСЖ» договорился о контракте лишь с Вейналдумом, который достался клубу бесплатно. На правах свободных агентов состав французского гранда могут пополнить голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма и защитник сборной Испании Серхио Рамос. Кроме того, парижане собираются выделить порядка 70 миллионов евро на сделку по Хакими («Интер»).