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«Реал» поспорит с «Миланом» за Далота

Дата публикации: 03-07-2021

«Реал» поспорит с «Миланом» за Далота

Диогу Далот, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может уйти из команды. Ресурс «Calciomercato» информирует, что на него претендуют сразу 2 топ-клуба.

Наиболее активен в вопросе подписания 22-летнего защитника «Милан», где Далот выступал в сезоне 20/21 на правах аренды. В Серии А португалец неплохо показал себя. На его счету 21 встреча за «россонери» (1 забитый мяч, 1 голевая передача).

Соперником «Милана» в борьбе за португальца является «Реал». Футболист интересен лично Карло Анчелотти. Итальянец, возглавляющий «сливочных», хотел заполучить Далота еще в бытность наставником «Эвертона».

«Ман Юнайтед» готов отпустить защитника, но хочет получить за него не менее 15 млн евро.

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