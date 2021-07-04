Семак прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Влашичу и Клаудиньо
Дата публикации: 04-07-2021
Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», оценил возможность перехода Николы Влашича (московский ЦСКА) и Клаудио Родригеса (бразильский «Ред Булл Брагантино») в петербургскую команду.
Слова специалиста опубликовал ресурс «Bobsoccer»: «Родригес и Влашич – великолепные футболисты, но у «Зенита» заняты все места для легионеров. Рассматривать возможность приобретения иностранного игрока мы будем лишь в том случае, если клуб по какой-то причине покинет кто-нибудь из уже имеющихся легионеров. В настоящий момент подобных движений нет».
Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Зенита» к Влашичу и Родригесу. Стоимость хорватского хавбека равняется 30 млн евро, бразильского вингера – 11 млн (по версии портала Transfermarkt.de).
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