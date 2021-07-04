Онлайн трансляции
Воскресенье 04 июля

16:00  euro2020 Гран-при Австрии
Свернуть список

Семак прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Влашичу и Клаудиньо

Дата публикации: 04-07-2021

Семак прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Влашичу и Клаудиньо

Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», оценил возможность перехода Николы Влашича (московский ЦСКА) и Клаудио Родригеса (бразильский «Ред Булл Брагантино») в петербургскую команду.

Слова специалиста опубликовал ресурс «Bobsoccer»: «Родригес и Влашич – великолепные футболисты, но у «Зенита» заняты все места для легионеров. Рассматривать возможность приобретения иностранного игрока мы будем лишь в том случае, если клуб по какой-то причине покинет кто-нибудь из уже имеющихся легионеров. В настоящий момент подобных движений нет».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Зенита» к Влашичу и Родригесу. Стоимость хорватского хавбека равняется 30 млн евро, бразильского вингера – 11 млн (по версии портала Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Семак прокомментировал возможность трансфера Миранчуков в «Зенит»
    Семак прокомментировал возможность трансфера Миранчуков в «Зенит»
    Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о возможной покупке питерским клубом хавбеков «Локомотива» и сборной...
  • «Зенит» снова готов сделать предложение ЦСКА по Влашичу
    «Зенит» снова готов сделать предложение ЦСКА по Влашичу
    «Спорт-экспресс» пишет, что «Зенит» вернулся к рассмотрению трансфера Николы Влашича. Летом петербургский клуб попробует выкупить права на хорвата у...
  • «Зенит» близок к покупке полузащитника олимпийской сборной Бразилии
    «Зенит» близок к покупке полузащитника олимпийской сборной Бразилии
    Ресурс «UOL» пишет, что летом «Зенит» намерен выкупить игрока «Ред Булл Брагантино». Питерский клуб заинтересован в услугах атакующего хавбека...
  • Сергей Семак хочет остаться тренером Зенита
    Сергей Семак хочет остаться тренером Зенита
    Экс-игрок сборной России намерен остаться в структуре «Зенита» (Санкт-Петербург). С. Семак не желает покидать тренерский штаб...
  • Футболист «Зенита» Барриос интересен «Ньюкаслу»
    Футболист «Зенита» Барриос интересен «Ньюкаслу»
    Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос находится на карандаше у «Ньюкасл Юнайтед». По данным «Conexion Win», английский...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close