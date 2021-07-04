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Защитник сборной Италии Спинаццола выбыл на четыре месяца из-за травмы

Дата публикации: 04-07-2021

Защитник сборной Италии Спинаццола выбыл на четыре месяца из-за травмы

В «Sky Sport Italia» появилась информация о характере травмы Леонардо Спинаццолы, которую он получил во время четвертьфинала Евро-2020 против Бельгии.

На 79-ой минуте итальянец неудачно наступил на ногу и сразу показал, что ему необходима замена. Поле защитник покидал на носилках и со слезами. При этом матч закончился победой Италии (2:1), которая вышла в полуфинал турнира, где сыграет с испанской сборной.

По данным источника, у Спинаццолы выявили серьезную травму – разрыв ахиллова сухожилия. Примерный срок восстановления фулбека составит 4 месяца, поэтому он точно пропустит начало сезона 21/22.

Спинаццола, являющийся воспитанником «Сиены» и «Ювентуса», принадлежит «Роме», за которую он выступает с 2019 года.

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