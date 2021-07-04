«Арсенал» не достиг договоренности с «Брайтоном» по Уайту, в борьбу включился «Эвертон»
Дата публикации: 04-07-2021
«Арсеналу» не удалось договориться с «Брайтоном» относительно трансфера Бена Уайта. Информацией об этом поделился Николо Скира. В своем «Twitter» журналист также написал, что интерес к защитнику проявляет «Эвертон».
В июне Уайт был близок к переезду в Лондон. Стороны практически договорились о переходе. «Брайтон» согласился отпустить защитника за 58 млн евро. Единственным спорным вопросом была схема платежей за футболиста. «Пушкари» не хотели гасить полную сумму трансфера сразу, а намеревались выплачивать ее отдельными траншами с установленной периодичностью. Кроме того, часть суммы они планировали учесть в виде бонусов.
В сезоне 20/21 Уайт провел за «Брайтон» 39 игр и не отметился результативными действиями.
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