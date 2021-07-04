Алдервейрелд сообщил руководству «Тоттенхэма» о желании уйти

Дата публикации: 04-07-2021

32-летний Тобиас Алдервейрелд принял решение покинуть «Тоттенхэм Хотсупр». Как сообщает «The Athletic», футболист уже оповестил об этом боссов лондонцев.



Расстаться со «шпорами» бельгиец намерен после завершения Евро-2020. «Тоттенхэм» не хочет торопиться в этом вопросе. Клуб готов отпустить защитника только при наличии достойного предложения по его трансферу.



Зимой СМИ писали о возможном возвращении Алдервейрелда в Нидерланды. В покупке футболиста был заинтересован ПСВ.



В «Тоттенхэме» Тоби играет с 2015 года. В минувшем сезоне на его счету 35 поединков за «шпор», в которых он отличился 1 раз. С лондонцами футболист связан контрактом до лета 2023 года. Ценник на него, по данным «Transfermarkt», составляет 11 000 000 евро.