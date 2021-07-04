Алдервейрелд сообщил руководству «Тоттенхэма» о желании уйти
Дата публикации: 04-07-2021
32-летний Тобиас Алдервейрелд принял решение покинуть «Тоттенхэм Хотсупр». Как сообщает «The Athletic», футболист уже оповестил об этом боссов лондонцев.
Расстаться со «шпорами» бельгиец намерен после завершения Евро-2020. «Тоттенхэм» не хочет торопиться в этом вопросе. Клуб готов отпустить защитника только при наличии достойного предложения по его трансферу.
Зимой СМИ писали о возможном возвращении Алдервейрелда в Нидерланды. В покупке футболиста был заинтересован ПСВ.
В «Тоттенхэме» Тоби играет с 2015 года. В минувшем сезоне на его счету 35 поединков за «шпор», в которых он отличился 1 раз. С лондонцами футболист связан контрактом до лета 2023 года. Ценник на него, по данным «Transfermarkt», составляет 11 000 000 евро.
Похожие новости:
«Арсенал» готов отдать за защитника «Брайтона» около 50 млн евро
«The Athletic» утверждает, что «Арсенал» определился с приоритетной трансферной целью на летнее межсезонье. «Пушкари» попытаются подписать 23-летнего...
«The Athletic» утверждает, что «Арсенал» определился с приоритетной трансферной целью на летнее межсезонье. «Пушкари» попытаются подписать 23-летнего...
«Тоттенхэм» готов продать Алли за € 30 млн
В «Тоттенхэме» готовы расстаться с Деле Алли. По данным «Football Insider», руководство «шпор» не видит атакующего полузащитника в составе клуба....
В «Тоттенхэме» готовы расстаться с Деле Алли. По данным «Football Insider», руководство «шпор» не видит атакующего полузащитника в составе клуба....
Санчо сообщил «Боруссии» Д, что хочет уйти летом 2021
Джейдон Санчо оповестил боссов дортмундской «Боруссии» о своём желании сменить клубную прописку после окончания сезона-2020/21, передаёт...
Джейдон Санчо оповестил боссов дортмундской «Боруссии» о своём желании сменить клубную прописку после окончания сезона-2020/21, передаёт...
Источник: «Вест Хэм» заплатит за Крала 23 млн евро
«Вест Хэм Юнайтед» близок к тому, чтобы заполучить Алекса Крала. Об этом утверждает «Football Insider». За опорного полузащитника московского...
«Вест Хэм Юнайтед» близок к тому, чтобы заполучить Алекса Крала. Об этом утверждает «Football Insider». За опорного полузащитника московского...
ЦСКА интересуется защитником сборной Мексики
ЦСКА (Москва) может усилиться игроком 24-летним Сесаром Монтесом. Ресурс «El Futbolero» сообщает, что «армейцы» рассматривают возможность трансфера...
ЦСКА (Москва) может усилиться игроком 24-летним Сесаром Монтесом. Ресурс «El Futbolero» сообщает, что «армейцы» рассматривают возможность трансфера...