Тадич принял предложение «Милана» о трансфере

Дата публикации: 04-07-2021

Следующий сезон Душан Тадич может начать в Италии. Опытным вингером, способным сыграть в центре нападения, заинтересовался «Милан», подыскивающий замену Златану Ибрагимовичу.



По информации Даниэля Лонго, представляющего ресурс «Calciomercato», итальянцы уже обсудили условия перехода с 32-летним капитаном «Аякса». Переговоры прошли успешно, и «россонери» получили поддержку футболиста, который выразил желание перейти в «Милан».



Теперь клубам предстоит договориться о размере компенсации за Душана, контракт которого с голландской командой завершится в 2023 году. Стоимость Тадича составляет 18 млн евро.



Как сообщает Лонго, в трансфере серба заинтересованы сразу два функционера «Милана» – Паоло Мальдини (технический директор) и Фредерик Массара (спортивный директор).