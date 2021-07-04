Тадич принял предложение «Милана» о трансфере
Следующий сезон Душан Тадич может начать в Италии. Опытным вингером, способным сыграть в центре нападения, заинтересовался «Милан», подыскивающий замену Златану Ибрагимовичу.
По информации Даниэля Лонго, представляющего ресурс «Calciomercato», итальянцы уже обсудили условия перехода с 32-летним капитаном «Аякса». Переговоры прошли успешно, и «россонери» получили поддержку футболиста, который выразил желание перейти в «Милан».
Теперь клубам предстоит договориться о размере компенсации за Душана, контракт которого с голландской командой завершится в 2023 году. Стоимость Тадича составляет 18 млн евро.
Как сообщает Лонго, в трансфере серба заинтересованы сразу два функционера «Милана» – Паоло Мальдини (технический директор) и Фредерик Массара (спортивный директор).
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