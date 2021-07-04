Онлайн трансляции
Воскресенье 04 июля

16:00  euro2020 Гран-при Австрии
Свернуть список

Тадич принял предложение «Милана» о трансфере

Дата публикации: 04-07-2021

Тадич принял предложение «Милана» о трансфере

Следующий сезон Душан Тадич может начать в Италии. Опытным вингером, способным сыграть в центре нападения, заинтересовался «Милан», подыскивающий замену Златану Ибрагимовичу.

По информации Даниэля Лонго, представляющего ресурс «Calciomercato», итальянцы уже обсудили условия перехода с 32-летним капитаном «Аякса». Переговоры прошли успешно, и «россонери» получили поддержку футболиста, который выразил желание перейти в «Милан».

Теперь клубам предстоит договориться о размере компенсации за Душана, контракт которого с голландской командой завершится в 2023 году. Стоимость Тадича составляет 18 млн евро.

Как сообщает Лонго, в трансфере серба заинтересованы сразу два функционера «Милана» – Паоло Мальдини (технический директор) и Фредерик Массара (спортивный директор).

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Источник: «Милан» ведёт переговоры по трансферу Алексея Миранчука
    Источник: «Милан» ведёт переговоры по трансферу Алексея Миранчука
    Еще один российский футболист может продолжить карьеру в Европе. Так, согласно данным «Tuttosport», главным кандидатом на переезд в...
  • Нападающий «Фиорентины» Влахович может сменить клубную прописку
    Нападающий «Фиорентины» Влахович может сменить клубную прописку
    «Рома» и «Милан» вступили в борьбу за центрфорварда «Фиорентины» Душана Влаховича, утверждает «La Gazzetta dello Sport». В субботу сербский футболист...
  • Милан предложил Ибрагимовичу 3-летний контракт
    Милан предложил Ибрагимовичу 3-летний контракт
    «Милан» уговаривает звезду «Пари Сен-Жермен» на переезд в итальянскую Серию А, где в свое время швед поиграл в составе трех грандов – «Ювентуса»,...
  • Мальдини поделился ощущениями от сезона в исполнении «Милана»
    Мальдини поделился ощущениями от сезона в исполнении «Милана»
    Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился ощущениями от сезона в исполнении своей команды. «Со стороны интересно...
  • «Милан» собирается купить Белотти, если выйдет в Лигу чемпионов
    «Милан» собирается купить Белотти, если выйдет в Лигу чемпионов
    «Россонери» купят форварда «Торино» Андреа Белотти, если команда Стефано Пиоли сумеет добыть путёвку в следующий розыгрыш элитного еврокубка,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close