«МЮ» отказался от варианта подписания Комана, французом интересуется «Ливерпуль»
Sport1.de сообщает, что в следующем сезоне Кингсли Коман с большой долей вероятности не будет выступать за «Баварию». Агент хавбека продолжает обсуждать его переход сразу с несколькими английскими командами.
«Манчестер Юнайтед» после подписания Джейдона Санчо отказался от притязаний на Комана, хотя ранее «манкунианцы» проявляли к нему интерес. Возможность сотрудничества с 25-летним французом рассматривает другой гранд АПЛ – «Ливерпуль». Информацию об этом подтвердили представители футболиста.
В сезоне 2020/21 Коман поучаствовал в 39 матчах во всех турнирах, отличившись 8 раз и сделав 15 ассистов. Его действующий трудовой договор с «роттен» рассчитан до середины 2023 года. Немецкий клуб хочет сохранить француза, но пока не спешит начинать с ним переговоры по продлению соглашения.
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