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«Манчестер Юнайтед» предложит Шоу новый контракт

Дата публикации: 05-07-2021

«Манчестер Юнайтед» предложит Шоу новый контракт

Фабрицио Романо сообщает, что «Ман Юнайтед» планирует сохранить в составе защитника Люка Шоу.

В своем Twitter-аккаунте инсайдер написал, что в ближайшие недели руководство английского клуба предложит футболисту новый контракт. В продлении соглашения с Шоу заинтересован Уле-Гуннар Сульшер, который считает его одним из ключевых игроков в нынешнем составе «манкунианцев».

Нынешний контракт защитника с клубом будет действовать еще 2 года. Сейчас футболист получает порядка 0,15 млн фунтов в неделю. Руководство «Юнайтед» готово улучшить условия сотрудничества, увеличив еженедельную зарплату игрока на 40 тысяч фунтов.

Шоу, являющийся воспитанником «Саутгемптона», пополнил состав «красных дьяволов» в 2014 году.

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