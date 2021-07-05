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Виейра возглавил «Кристал Пэлас»

Дата публикации: 05-07-2021

Виейра возглавил «Кристал Пэлас»

На сайте «Кристал Пэлас» появилась информация о новом наставнике команды. Им стал Патрик Виейра, ранее работавший с «Ниццей». С англичанами специалист подписал 3-летнее соглашение.

Виейра прокомментировал свое назначение следующим образом: «Я рад вернуться в АПЛ и возглавить эту команду. Считаю, что вместе мы добьемся желаемых результатов и будем двигаться вперед».

Примечательно, что «Кристал Пэлас» дважды потерпел неудачу в переговорах с тренерами. Люсьен Фавр отказался сотрудничать с клубом, несмотря на то, что ранее согласовал условия контракта. Нуну Эшпириту Санту не стал подписывать договор с командой, выбрав вместо нее «Тоттенхэм».

Напомним, после завершения сезона 2020/21 ряды «орлов» покинул Рой Ходжсон, который занимал должность главного тренера с 2017 года.

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