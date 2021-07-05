Роналду хочет продолжить карьеру в «Ювентусе»

Дата публикации: 05-07-2021

«La Gazzetta dello Sport» пишет, что 36-летний Криштиану Роналду намерен остаться в «Ювентусе».



Жорже Мендеш, работающий с португальцем, уже оповестил руководство туринцев о планах форварда, который хочет пролонгировать соглашение с клубом до лета 2023 года. Боссы «Ювентуса» взяли время для проработки ответа.



Сообщается, что финансовое положение туринцев в связи с пандемией стало не таким устойчивым, потому руководству клуба необходимо проанализировать, сможет ли оно ежегодно платить португальцу 31 000 000 евро.



Роналду перебрался в «Ювентус» из «Реала» в 2018 году. В минувшем сезоне на счету нападающего 44 матча (36 голов, 4 результативные передачи). Его соглашение с итальянской командой действует до следующего лета.