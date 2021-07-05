«Милан» хочет арендовать Иско у «Реала»

Дата публикации: 05-07-2021

«Милан» хочет заполучить Иско. «Россонери» намерены взять полузащитника в годичную аренду. Об этом пишет «Milan News», ссылаясь на издание «La Gazzetta dello Sport».



«Россонери» занимаются поисками футболистов для усиления средней линии. Руководство клуба считает, что Иско отлично подойдет команде Стефано Пиоли.



29-летним испанцем интересуются и другие клубы. «Милан» имеет хорошие отношения с «Реалом», владеющим правами на хавбека, и Карло Анчелотти, возглавляющим «сливочных», потому переезд испанца в Серию А вполне реален.



В сезоне 20/21 на счету Иско 29 поединков за мадридскую команду (2 голевых паса). С «Реалом» хавбек связан контрактом до 30.06.2022. Ценник на испанца составляет 18 млн евро (согласно «Transfermarkt»).