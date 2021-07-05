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«Барселона» отдала Тринкана в аренду «Вулверхэмптону»

Дата публикации: 05-07-2021

«Барселона» отдала Тринкана в аренду «Вулверхэмптону»

Сезон 2021/2022 Франсишку Тринкан проведет в «Вулверхэмптоне». «Барселону» устроило предложение англичан по аренде правого вингера.

На «волков» лягут все издержки по выплате зарплаты игроку. Соглашение также предполагает возможность выкупа 21-летнего португальца. Информация о сделке появилась на сайте «сине-гранатовых».

Тринкан пополнил состав «Барселоны» в 2020 году, подписав с каталонцами 5-летний контракт. Ранее крайний полузащитник, являющийся воспитанником «Вианенсе», выступал за «Брагу».

В минувшем сезоне он провел за «Барсу» 42 встречи, в которых стал автором 3 забитых мячей и 2 голевых передач. На сегодняшний день его трансферная стоимость оценивается в 22 000 000 евро.

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