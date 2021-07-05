«Атлетико» купит де Пауля. Сделка согласована, игрок подпишет контракт на 5 лет
Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте рассказал о новом футболисте «Атлетико». Инсайдер сообщил, что «матрасники» согласовали с «Удинезе» переход Родриго де Пауля. 27-летний капитан «маленьких зебр» обошелся мадридской команде в € 35 млн.
Медицинское обследование для «Атлетико» аргентинский хавбек должен пройти по завершении Кубка Америки. С испанским грандом де Пауль подпишет 5-летний контракт. О переходе руководство мадридцев планирует объявить в июле.
Родриго воспитывался в академии «Расинга». Весной 2014 года права на него выкупила «Валенсия». Поездка в Испанию получился не слишком удачной, и в 2016 году де Пауль перебрался в «Удинезе» за 3 миллиона евро.
В сезоне 20/21 на счету футболиста 36 матчей в Серии А с 9 забитыми мячами и 10 ассистами.
Похожие новости:
Аргентинский хавбек Родриго Де Пауль, на клубном уровне представляющий итальянский «Удинезе», может продолжить карьеру в составе новичка...
Миланский «Интернационале» изучает возможность приобретения хавбека «Удинезе» Родриго де Пауля. Об этом утверждает...
Фабрицио Романо раскрыл детали перехода Давида Алабы в «Реал». По его сведениям, свою подпись под контрактом 28-летний австриец еще не поставил, но...
На сайте «Астон Виллы» появилась информация о том, что клубу удалось договориться с «Норвичем» о трансфере Эмилиано Буэндии. Медицинский осмотр...
По данным «El Mundo Deportivo», «Атлетико» нашел усиление в Италии. Причем «матрасники» планируют купить сразу 2 игроков. Мадридцы заинтересованы в...