«Атлетико» купит де Пауля. Сделка согласована, игрок подпишет контракт на 5 лет

Дата публикации: 05-07-2021

Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте рассказал о новом футболисте «Атлетико». Инсайдер сообщил, что «матрасники» согласовали с «Удинезе» переход Родриго де Пауля. 27-летний капитан «маленьких зебр» обошелся мадридской команде в € 35 млн.



Медицинское обследование для «Атлетико» аргентинский хавбек должен пройти по завершении Кубка Америки. С испанским грандом де Пауль подпишет 5-летний контракт. О переходе руководство мадридцев планирует объявить в июле.



Родриго воспитывался в академии «Расинга». Весной 2014 года права на него выкупила «Валенсия». Поездка в Испанию получился не слишком удачной, и в 2016 году де Пауль перебрался в «Удинезе» за 3 миллиона евро.



В сезоне 20/21 на счету футболиста 36 матчей в Серии А с 9 забитыми мячами и 10 ассистами.