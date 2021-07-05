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«Атлетико» купит де Пауля. Сделка согласована, игрок подпишет контракт на 5 лет

Дата публикации: 05-07-2021

«Атлетико» купит де Пауля. Сделка согласована, игрок подпишет контракт на 5 лет

Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте рассказал о новом футболисте «Атлетико». Инсайдер сообщил, что «матрасники» согласовали с «Удинезе» переход Родриго де Пауля. 27-летний капитан «маленьких зебр» обошелся мадридской команде в € 35 млн.

Медицинское обследование для «Атлетико» аргентинский хавбек должен пройти по завершении Кубка Америки. С испанским грандом де Пауль подпишет 5-летний контракт. О переходе руководство мадридцев планирует объявить в июле.

Родриго воспитывался в академии «Расинга». Весной 2014 года права на него выкупила «Валенсия». Поездка в Испанию получился не слишком удачной, и в 2016 году де Пауль перебрался в «Удинезе» за 3 миллиона евро.

В сезоне 20/21 на счету футболиста 36 матчей в Серии А с 9 забитыми мячами и 10 ассистами.

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