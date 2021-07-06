Ярмоленко попал в сферу интересов «Галатасарая» и «Фенербахче»
По информации «Haber365», игра Андрея Ярмоленко привлекла внимание сразу двух турецких команд. Ранее сообщалось, что украинский вингер решил уйти из «Вест Хэма».
Источник сообщает, что среди претендентов на 31-летнего футболиста значатся «Фенербахче» и «Галатасарай». Последний предлагает Андрею контракт с ежегодной зарплатой в 2,5 млн евро. В «Фенербахче» готовы платить игроку еще больше – 3 млн евро за сезон.
Карьера Ярмоленко начиналась в «Десне». В январе 2005 года он перебрался в киевское «Динамо», где провел 11 сезонов, после чего стал игроком «Боруссии» (Дортмунд). Еще через год украинец перешел в «Вест Хэм Юнайтед».
В июне СМИ сообщали, что Ярмоленко находится на карандаше у московского «Спартака». Позднее его агент опроверг эту информацию.
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