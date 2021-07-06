«МЮ» работает над трансфером Камавинги

Дата публикации: 06-07-2021

Эдуарду Камавинга может перебраться в Англию. В Twitter-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация, что хавбека «Ренна» хочет видеть в своих рядах наставник «Манчестер Юнайтед» Сульшер. Сейчас «манкунианцы» ведут активные переговоры по трансферу 18-летнего таланта.



Руководство «Ренна» готово продать Камавингу, но намерено получить в качестве компенсации не менее 30 000 000 евро. Сравнительно небольшая стоимость полузащитника (Transfermarkt.de оценивает в 55 млн) объясняется тем, что его контракт с французской командой закончится через год, и следующим летом он сможет покинуть клуб на правах свободного агента.



В основе «Ренна» Камавинга дебютировал в 2019 году. В минувшем сезоне на счету перспективного футболиста 39 встреч (1 гол, 3 ассиста).