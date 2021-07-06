«Тоттенхэм» интересуется Пьяничем
«Тоттенхэм Хотспур» рассматривает вариант с трансфером Миралема Пьянича, принадлежащего «Барселоне».
Согласно информации «Express», Рональд Куман, возглавляющий «сине-гранатовых», не рассчитывает на 31-летнего боснийца в следующем сезоне, поэтому каталонцы могут расстаться с ним в летнее трансферное окно.
Ранее СМИ писали о желании «Барселоны» максимально сократить расходы, в том числе за счет уменьшения издержек на зарплаты футболистов. Пьяничу было предложено разорвать трудовые отношения по обоюдному согласию, но босниец ответил на это отказом. Его годовая зарплата в испанском клубе равняется 8 млн евро.
В сезоне 20/21 на счету Пьянича 30 матчей в футболке «Барсы» (без результативных действий). С «блаугранас» он связан контрактом до лета 2024 года.
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