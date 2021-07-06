Довбик может сменить Белотти в «Торино»

Дата публикации: 06-07-2021

«Торино» продолжает искать замену Андреа Белотти, который с большой долей вероятности покинет клуб этим летом.



По данным «Tuttosport», своего ведущего игрока туринцы намерены заменить украинским нападающим. Речь идет о 24-летнем Артеме Довбике, который запомнился своей игрой в 1/8 финала Евро-2020. Именно его гол принес Украине победу над Швецией.



Источник отмечает, что «Торино» давно ведет центрфорварда «Днепра-1». Соглашение Довбика с украинской командой будет действовать еще 2 года. Однако «быки» надеются выкупить права на него за € 10 млн.



В минувшем сезоне Артем поучаствовал в 24 поединках УПЛ, в которых стал автором 6 забитых мячей и 1 голевого паса.



В прошлом месяце различные медиа утверждали, что «Торино» рассматривает вариант с трансфером Владислава Супряги, принадлежащего киевскому «Динамо».