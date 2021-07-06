Свернуть список

«Наполи» обсудит с Инсинье продление контракта после Евро-2020

Дата публикации: 06-07-2021

«Наполи» обсудит с Инсинье продление контракта после Евро-2020

Пока Лоренцо Инсинье блистает на Евро-2020, «Наполи», владеющий правами на полузащитника, думает, как сохранить его в составе.

Издание «Corriere dello Sport» пишет, что руководство неаполитанцев планирует обсудить со своим капитаном условия нового соглашения сразу после завершения турнира. Текущий контракт 30-летнего футболиста будет действовать еще год. Таким образом, если сторонам не удастся договориться о дальнейшем сотрудничестве, уже следующим летом он может покинуть «Наполи» в статусе свободного агента.

В сезоне 2020/2021 на счету Инсинье 35 матчей в рамках Серии А, в которых он отметился 19 голами и 7 ассистами. На Евро-2020 итальянец провел 3 встречи и отличился 2 раза. Стоимость Лоренцо оценивается в 48 млн евро (источник - Transfermarkt.de).

Ранее появилась информация, что Инсинье интересен «Барселоне».

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Наполи» ведет переговоры с Инсинье о продлении контракта
    «Наполи» ведет переговоры с Инсинье о продлении контракта
    Боссы «Наполи» предложили новое контрактное соглашение форварду Лоренцо Инсинье, информирует La Gazzetta dello Sport. Текущий контракт...
  • СМИ: Инсинье может перейти в «Барселону»
    СМИ: Инсинье может перейти в «Барселону»
    «Барселона» рассматривает возможность подписания Лоренцо Инсинье, принадлежащего «Наполи», о чём передаёт «SportItalia». Отношения 30-летнего вингера...
  • Наполи переподписал Инсинье
    Наполи переподписал Инсинье
    Неаполитанский клуб переоформил контракт со своим молодым воспитанником. На официальном сайте «Наполи» опубликована информация о том, что Партенопеи...
  • Наполи может заменить Инсинье на Деулофеу
    Наполи может заменить Инсинье на Деулофеу
    Ж. Деулофеу, который достаточно эффективно выступает в «Милане», будучи арендованным из «Эвертона», вскоре может перейти в...
  • Ливерпуль может заплатить 30 млн евро за Инсинье
    Ливерпуль может заплатить 30 млн евро за Инсинье
    В случае ухода Ф. Коутиньо из «Ливерпуля» на его место может быть приобретён Л. Инсинье, дальнейшее нахождение которого в составе...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close