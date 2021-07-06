«Наполи» обсудит с Инсинье продление контракта после Евро-2020
Пока Лоренцо Инсинье блистает на Евро-2020, «Наполи», владеющий правами на полузащитника, думает, как сохранить его в составе.
Издание «Corriere dello Sport» пишет, что руководство неаполитанцев планирует обсудить со своим капитаном условия нового соглашения сразу после завершения турнира. Текущий контракт 30-летнего футболиста будет действовать еще год. Таким образом, если сторонам не удастся договориться о дальнейшем сотрудничестве, уже следующим летом он может покинуть «Наполи» в статусе свободного агента.
В сезоне 2020/2021 на счету Инсинье 35 матчей в рамках Серии А, в которых он отметился 19 голами и 7 ассистами. На Евро-2020 итальянец провел 3 встречи и отличился 2 раза. Стоимость Лоренцо оценивается в 48 млн евро (источник - Transfermarkt.de).
Ранее появилась информация, что Инсинье интересен «Барселоне».
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