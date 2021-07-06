РПЛ не планирует вводить потолок зарплат
«РБК», указывая в качестве источника РПЛ и РФС, сообщает о том, что новшеств в регламенте Тинькофф Российской Премьер-лиги по зарплатам и иностранным игрокам не будет.
О желании ввести потолок зарплат в лиге сообщил Дмитрий Чернышенко, занимающий должность вице-премьера страны. Заявление он сделал после неудачи сборной на Евро-2020. Однако в РФС на кардинальные преобразования не решились.
«Изменений в новом сезоне не ожидается. По крайней мере, большинство членов РФС не в курсе этого», - сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.
В РПЛ рассказали следующее: «Для лиги выводы, сделанные руководством страны, оказались неожиданными. Изменений, связанных с потолком зарплат и числом легионеров, вводить не планируется. Одной из причин этого являются слишком сжатые сроки для выработки четких правил».
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