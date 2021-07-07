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Защитник «Барселоны» Фирпо перешел в «Лидс»

Дата публикации: 07-07-2021

Защитник «Барселоны» Фирпо перешел в «Лидс»

На сайте «Барселоны» появилась информация о переходе Эктора Хуниора Фирпо, ранее принадлежавшего «сине-гранатовым», в «Лидс».

Трансфер защитника обошелся английской команде в 15 млн евро. О финансовых условиях и сроке контракта не сообщается. При этом в соглашении между клубами присутствует пункт, позволяющий каталонцам рассчитывать на 20% от суммы последующего трансфера футболиста.

Фирпо воспитывался в «Бетисе». Состав «блаугранас» он пополнил в 2019 году. В минувшем сезоне 24-летний игрок провел за клуб 18 встреч, отличившись 1 раз голом и сделав 1 результативный пас.

Стоимость Фирпо равняется 8 000 000 евро (по оценке «Transfermarkt»). Его соглашение с испанским грандом действовало до лета 2024 года.

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