«Марсель» арендовал Гендузи у «Арсенала»

Дата публикации: 07-07-2021

В следующем сезоне Маттео Гендузи будет выступать во французской Лиге 1. Информацию о переходе хавбека «Арсенала» на своем сайте разместил «Марсель».



Французы договорились с «канонирами» о годичной аренде 22-летнего игрока. Контракт имеет опцию, позволяющую «Марселю» осуществить полноценный трансфер полузащитника.



В «Арсенал» Гендузи перебрался в 2018 году из «Лорьяна». В прошлом сезоне он выступал за «Герту», которая арендовала его на 1 год. За «бело-голубых» Маттео сыграл 24 матча (2 гола, 1 ассист, 5 предупреждений).



Авторитетный портал Transfermarkt.de оценивает хавбека в € 20 миллионов.



По итогам сезона 20/21 «Марсель» расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции.