ЦСКА может сделать «Интеру» первое предложение по Далберту на этой неделе

Дата публикации: 07-07-2021

ПФК ЦСКА продолжает активную трансферную политику. «Армейцы» уже подписали форварда Заболотного и хавбека Мухина. В ближайшее время клуб может усилиться защитником «Интера». Об этом сообщает Джанлуиджи Лонгари.



В «Twitter» инсайдера появилась информация, что ЦСКА вскоре начнет переговоры с миланцами по трансферу 27-летнего Далберта. «Красно-синие» могут направить первое предложение «нерадзурри» по бразильцу до конца недели.



Ранее СМИ писали, что итальянцы готовы продать своего футболиста за 6-7 млн евро.



В сезоне 2020/2021 Далберт находился в аренде в «Ренне». На счету бразильца 13 встреч в Лиге 1 (1 голевой пас). Состав миланской команды он пополнил в 2017 году, а его контракт с клубом будет действовать еще 2 года.