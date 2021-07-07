Защитник «Шахтера» перешёл в «Копенгаген»
«Копенгаген» выкупил права на Давида Хочолаву у «Шахтера». По данным «Transfermarkt», игрок обошелся датчанам в 2,5 млн евро. Контракт защитника с новым клубом рассчитан на 4 года.
Пресс-служба донецкой команды подтвердила трансфер в «Твиттере», разместив следующее сообщение: «Спасибо Давиду за самоотдачу, отношение к делу и профессионализм, за отзывчивость и честность вне футбольного поля. Удачи и новых побед в будущем!».
К «Шахтеру» Хочолава присоединился летом 2017 года. «Горнякам» не пришлось платить за игрока, поскольку его соглашение с одесским «Черноморцем» на тот момент завершилось.
В Донецке грузинский футболист провел 4 сезона, отличившись 3 раза за 83 поединка. Вместе с «горняками» Давид дважды выигрывал Кубок Украины и трижды золото УПЛ.
Похожие новости:
По завершении сезона Серхио Агуэро уйдет из «Ман Сити». «Football Italia» сообщает, что летом аргентинец может стать игроком «Интера» или «Ювентуса»....
На официальном сайте «Шахтера» появилось подтверждение трансфера Марлона, в прошлом сезоне выступавшего за «Сассуоло». Контракт с бразильцем...
«Барселона» подписала Эрика Гарсию, ранее выступавшего за «Ман Сити». Информацию разместил сайт каталонцев. С «сине-гранатовыми» 20-летний защитник...
Вингер сборной Украины принял решение вернуться на родину. Евгений Коноплянка сменил «Шальке 04» на донецкий «Шахтёр»,...
В пресс-службе «Гремио» подтвердили подписание соглашения с 35-летним экс-защитником «Баварии». Клуб в своем Twitter-аккаунте опубликовал следующее...