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Защитник «Шахтера» перешёл в «Копенгаген»

Дата публикации: 07-07-2021

Защитник «Шахтера» перешёл в «Копенгаген»

«Копенгаген» выкупил права на Давида Хочолаву у «Шахтера». По данным «Transfermarkt», игрок обошелся датчанам в 2,5 млн евро. Контракт защитника с новым клубом рассчитан на 4 года.

Пресс-служба донецкой команды подтвердила трансфер в «Твиттере», разместив следующее сообщение: «Спасибо Давиду за самоотдачу, отношение к делу и профессионализм, за отзывчивость и честность вне футбольного поля. Удачи и новых побед в будущем!».

К «Шахтеру» Хочолава присоединился летом 2017 года. «Горнякам» не пришлось платить за игрока, поскольку его соглашение с одесским «Черноморцем» на тот момент завершилось.

В Донецке грузинский футболист провел 4 сезона, отличившись 3 раза за 83 поединка. Вместе с «горняками» Давид дважды выигрывал Кубок Украины и трижды золото УПЛ.

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