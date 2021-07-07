Свернуть список

«Тоттенхэм» вступил в переговоры по защитнику сборной Дании

Дата публикации: 07-07-2021

«Тоттенхэм» вступил в переговоры по защитнику сборной Дании

По информации издания «The Times», «Тоттенхэм Хотспур» рассматривает вариант с покупкой Янника Вестергора, представляющего «Саутгемптон». Стороны уже приступили к переговорам по поводу трансфера.

Со «святыми» защитник связан контрактом, который заканчивается через год. При этом «Саутгемптон» не готов отпускать своего футболиста за сумму менее 21 000 000 евро (18 млн фунтов стерлингов).

Вестергор долгое время выступал в Бундеслиге, где успел сменить три клуба. В 2018 году он перебрался в «Саутгемптон». В сезоне 2020/2021 центрбек провел 30 встреч в АПЛ, отметившись 3 забитыми мячами, 3 предупреждениями и 1 удалением.

В настоящее время 28-летний Янник в составе Дании выступает на Евро-2020. 7-го июля его команде предстоит встретиться с Англией в полуфинале турнира.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Тоттенхэм» близок к подписанию защитника «Саутгемптона» Вестергора
    «Тоттенхэм» близок к подписанию защитника «Саутгемптона» Вестергора
    Издание «Daily Express» сообщает, что сделка «Тоттенхэма» с «Саутгемптоном» по трансферу Янника Вестергора находится в завершающей стадии. В...
  • Саутгемптон не собирается отпускать Д.Родригеса в Тоттенхэм
    Саутгемптон не собирается отпускать Д.Родригеса в Тоттенхэм
    Форвард Святых состоит на прицеле у лондонского клуба, для которого позиция центрального нападающего является приоритетной трансферной задачей. Джей...
  • Руй может сменить «Наполи» на «Галатасарай»
    Руй может сменить «Наполи» на «Галатасарай»
    Николо Скира сообщает, что «Галатасарай» определился с приоритетами на летнее трансферное окно. Стамбульский клуб попытается заполучить Мариу Руя,...
  • «Манчестер Сити» предложил 116 млн евро за Кейна
    «Манчестер Сити» предложил 116 млн евро за Кейна
    Фабрицио Романо написал в «Твиттере», что «Тоттенхэм Хотспур» получил предложение от «Ман Сити» по Гарри Кейну. По данным инсайдера, «горожане»...
  • Саутгемптон сделал предложение по Буфалу
    Саутгемптон сделал предложение по Буфалу
    Английский «Саутгемптон» нацелен на подписание игрока национальной марокканской сборной, а также французского «Лилля»....
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close