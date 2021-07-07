«Тоттенхэм» вступил в переговоры по защитнику сборной Дании
По информации издания «The Times», «Тоттенхэм Хотспур» рассматривает вариант с покупкой Янника Вестергора, представляющего «Саутгемптон». Стороны уже приступили к переговорам по поводу трансфера.
Со «святыми» защитник связан контрактом, который заканчивается через год. При этом «Саутгемптон» не готов отпускать своего футболиста за сумму менее 21 000 000 евро (18 млн фунтов стерлингов).
Вестергор долгое время выступал в Бундеслиге, где успел сменить три клуба. В 2018 году он перебрался в «Саутгемптон». В сезоне 2020/2021 центрбек провел 30 встреч в АПЛ, отметившись 3 забитыми мячами, 3 предупреждениями и 1 удалением.
В настоящее время 28-летний Янник в составе Дании выступает на Евро-2020. 7-го июля его команде предстоит встретиться с Англией в полуфинале турнира.
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