«Ливерпуль» нашёл кем заменить Вейналдума

Дата публикации: 07-07-2021

«Ливерпуль» может подписать Ренату Саншеша. По данным Николо Скиры, «мерсисайдцы» видят в 23-летнем полузащитнике замену Жоржиньо Вейналдуму, который отказался продлевать контракт с клубом и перебрался в «ПСЖ».



Инсайдер пишет, что англичане уже связались с «Лиллем» для обсуждения условий сделки.



Саншеш воспитывался в академии «Бенфики» и считался одним из главных талантов Португалии. В 2016 он был назван самым перспективным футболистом Европы. В том же году хавбек подписал соглашение с «Баварией», но в Мюнхене проявить себя не смог. После годичной аренды в «Суонси» Ренату подписал контракт с «Лиллем», с которым в минувшем сезоне стал чемпионом Франции.



Ранее СМИ сообщали, что «Бавария», имеющая право на обратный выкуп португальца, намерена вернуть Саншеша в свои ряды.