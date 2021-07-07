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«Ливерпуль» нашёл кем заменить Вейналдума

Дата публикации: 07-07-2021

«Ливерпуль» нашёл кем заменить Вейналдума

«Ливерпуль» может подписать Ренату Саншеша. По данным Николо Скиры, «мерсисайдцы» видят в 23-летнем полузащитнике замену Жоржиньо Вейналдуму, который отказался продлевать контракт с клубом и перебрался в «ПСЖ».

Инсайдер пишет, что англичане уже связались с «Лиллем» для обсуждения условий сделки.

Саншеш воспитывался в академии «Бенфики» и считался одним из главных талантов Португалии. В 2016 он был назван самым перспективным футболистом Европы. В том же году хавбек подписал соглашение с «Баварией», но в Мюнхене проявить себя не смог. После годичной аренды в «Суонси» Ренату подписал контракт с «Лиллем», с которым в минувшем сезоне стал чемпионом Франции.

Ранее СМИ сообщали, что «Бавария», имеющая право на обратный выкуп португальца, намерена вернуть Саншеша в свои ряды.

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