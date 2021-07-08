Главный тренер «Валенсии» Бордалас не рассчитывает на Черышева
Дата публикации: 08-07-2021
«Onda Deportiva» пишет, что Хосе Бордалас, возглавляющий «Валенсию», не видит в Денисе Черышеве игрока основного состава. Специалист уже сообщил россиянину о том, что ему лучше подыскать себе новый клуб.
Игроком «летучих мышей» Черышев стал в 2018 году, подписав соглашение на 4 года. Также полузащитник выступал за «Вильярреал», «Севилью» и «Реал».
В завершившемся сезоне на счету 30-летнего россиянина 22 матча за «Валенсию», в которых он отметился 3 результативными передачами. «Transfermarkt» оценивает Дениса в 3,5 млн евро.
Ранее СМИ писали об интересе к Черышеву со стороны «Хетафе». Представители клубов некоторое время назад встречались в Мадриде, где обсуждали тему, связанную с трансферными взаимодействиями.
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