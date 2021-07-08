Супряга может продолжить карьеру в чемпионате Италии

Дата публикации: 08-07-2021

Следующий сезон Владислав Супряга может начать в Серии А. В «Twitter» Николо Скиры появилась информация, что в услугах 21-летнего украинца заинтересован «Дженоа». Представители итальянской команды уже начали работу над сделкой. Потенциальный трансфер оценивается в 9 000 000 евро.



Супряга воспитывался в структуре «Днепра». В 2018 году он перешел в «Динамо», оформив с клубом 5-летнее соглашение.



В сезоне 2020/2021 нападающий провел за киевлян 31 поединок (3 забитых мяча, 5 голевых пасов) и выиграл вместе с командой титул чемпиона страны. Согласно оценке портала Transfermarkt.de, ориентировочная стоимость Супряги составляет 6 000 000 евро.



Также Николо Скира сообщил и о другом возможном трансфере «Дженоа». По данным инсайдера, клуб обсуждает с «Манчестер Юнайтед» вопрос аренды Филипа Стевановича.