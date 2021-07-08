«Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Лиона»

Дата публикации: 08-07-2021

«Лион» получил от лондонского «Арсенала» запрос на трансфер Уссема Ауара (источник – «le10sport»).



«Пушкари» намерены оформить сделку по переходу 23-летнего хавбека этим летом. О сумме предложения информация не раскрывается. Однако «Лион» не намерен отпускать француза меньше чем за 20-25 млн евро. Ценник на игрока составляет 42 миллиона евро (по версии экспертов «Transfermarkt»).



У французского клуба имеются определенные проблемы во взаимоотношениях с полузащитником. Сообщалось, что Уссем на первой после перерыва тренировке поговорил с новым наставником команды Петером Бошем, после чего перестал посещать занятия. Позже он заявил о желании сменить клубную прописку. Ауара разочаровал тот факт, что «Лион» не сумел договориться с Депаем, который ушел свободным агентом в «Барселону».



Интерес к французу также проявляют «Ювентус» и «Ливерпуль».