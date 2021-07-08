«Шахтер» интересуется защитником сборной Эквадора

Дата публикации: 08-07-2021

Николо Скира в своем Twitter-аккаунте рассказал о потенциальном новичке украинского «Шахтера». Журналист сообщил, что донецкая команда проявляет предметный интерес к эквадорцу Пьеро Инкапье.



Права на 19-летнего центрбека принадлежат клубу «Тальерес Кордоба». В текущем розыгрыше аргентинского чемпионата на счету Инкапье 13 поединков, в которых он не отметился результативными действиями. С «Тальерес Кордоба» футболист связан контрактом до конца 31.12.2025. Его трансферная стоимость оценивается ровно 5 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).



В свои 19-ть Пьеро уже выступает за сборную Эквадора. В нынешнем розыгрыше Копа Америка одарённый защитник провел 5 матчей.



Переход Инкапье может стать уже четвёртым трансфером «Шахтера» в летнее ТО. Ранее «горняки» объявили о переходах Педриньо, Марлона и Лассины Траоре.