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«Шахтер» интересуется защитником сборной Эквадора

Дата публикации: 08-07-2021

«Шахтер» интересуется защитником сборной Эквадора

Николо Скира в своем Twitter-аккаунте рассказал о потенциальном новичке украинского «Шахтера». Журналист сообщил, что донецкая команда проявляет предметный интерес к эквадорцу Пьеро Инкапье.

Права на 19-летнего центрбека принадлежат клубу «Тальерес Кордоба». В текущем розыгрыше аргентинского чемпионата на счету Инкапье 13 поединков, в которых он не отметился результативными действиями. С «Тальерес Кордоба» футболист связан контрактом до конца 31.12.2025. Его трансферная стоимость оценивается ровно 5 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).

В свои 19-ть Пьеро уже выступает за сборную Эквадора. В нынешнем розыгрыше Копа Америка одарённый защитник провел 5 матчей.

Переход Инкапье может стать уже четвёртым трансфером «Шахтера» в летнее ТО. Ранее «горняки» объявили о переходах Педриньо, Марлона и Лассины Траоре.

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