Анчелотти связался с Ришарлисоном и пригласил игрока в «Реал»

Дата публикации: 08-07-2021

Карло Анчелотти хочет видеть в составе «Реала» 24-летнего Ришарлисона, которого он тренировал, будучи наставником «Эвертона».



По информации «Goal», специалист уже связался с бразильцем и предложил ему подумать над переездом в Мадрид. Ресурс также сообщает, что «ириски» пока не получали официальных запросов по Ришарлисону от «сливочных».



Бразилец перебрался в «Эвертон» 3 года назад. Всего за английский клуб он провел 119 встреч, в которых отличился 42 раза. Его соглашение с коллективом из Ливерпуля действует до лета 2024 года. Ценник на форварда составляет 55 млн евро.



11-го июля Ришарлисону вместе со своей национальной командой предстоит сыграть в финале Кубка Америки против Аргентины.