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Гризманн может продолжить свою карьеру в АПЛ

Дата публикации: 08-07-2021

Гризманн может продолжить свою карьеру в АПЛ

Антуан Гризманн в летнее межсезонье может сменить «Барселону» на один из английских топ-клубов. Интерес к французскому форварду проявляют «Челси» и «Ман Юнайтед». Источником информации выступил ресурс Sport.es.

Гризманн не смог найти себя в «Барселоне» и готов к переезду в Англию. При этом предпочтений в выборе команды у него нет. Следующее место работы Антуана будет определяться лишь тем, какому из клубов первым удастся согласовать условия сделки с «сине-гранатовыми».

В сезоне 20/21 Гризманн выходил на поле в составе каталонцев в 51 встрече. На счету француза 21 забитый мяч и 12 ассистов. Контракт футболиста с «блаугранас» будет действовать еще 3 года.

Стоимость нападающего составляет € 60 млн (Transfermarkt.de).

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