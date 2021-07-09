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Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России по футболу

Дата публикации: 09-07-2021

Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России по футболу

Черчесов завершил работу с российской сборной. Помимо наставника, команду покинули члены его тренерского штаба.

Об отставке Черчесова сообщил Александр Дюков. Слова руководителя РФС опубликовала пресс-служба организации: «Решение о завершении сотрудничества мы приняли совместно с Черчесовым. Вскоре РФС займется поиском кандидатов на вакантный пост. В отборочном цикле к ЧМ-2022 командой будет руководить новый тренер».

Сборную Станислав Черчесов принял в 2016 году. После удачного выступления на домашнем ЧМ-2018 последовал провал на Евро-2020, где Россия под его руководством заняла последнюю строчку в группе.

Ближайшая встреча с участием национальной команды состоится 1-го сентября. Соперником «наших парней» будет Хорватия.

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