Рамос стал игроком «ПСЖ»
Серхио Рамос определился со своим будущим клубом. Испанец стал игроком «Пари Сен-Жермен». О подписании контракта с защитником сообщила пресс-служба парижской команды.
«Красно-синим» игрок достался бесплатно, поскольку его контракт с «Реалом» истек в июне. Соглашение Рамоса с действующим чемпионом Франции рассчитано на 2 года. В новом клубе игрок сборной Испании выбрал себе 4 номер, под которым ранее выступал Тило Керер.
Цвета «Реала» Рамос защищал с 2005 года и успел завоевать с мадридцами множество титулов, включая 5 чемпионств в Ла Лиге, 4 победы в Лиге чемпионов и 4 золота клубного чемпионата мира.
В сезоне 20/21 на счету 35-летнего Серхио 15 игр за «сливочных», в которых он отличился 2 раза. Его трансферная стоимость составляет 10 млн евро (Transfermarkt.de).
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