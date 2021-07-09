Рамос стал игроком «ПСЖ»

Дата публикации: 09-07-2021

Серхио Рамос определился со своим будущим клубом. Испанец стал игроком «Пари Сен-Жермен». О подписании контракта с защитником сообщила пресс-служба парижской команды.



«Красно-синим» игрок достался бесплатно, поскольку его контракт с «Реалом» истек в июне. Соглашение Рамоса с действующим чемпионом Франции рассчитано на 2 года. В новом клубе игрок сборной Испании выбрал себе 4 номер, под которым ранее выступал Тило Керер.



Цвета «Реала» Рамос защищал с 2005 года и успел завоевать с мадридцами множество титулов, включая 5 чемпионств в Ла Лиге, 4 победы в Лиге чемпионов и 4 золота клубного чемпионата мира.



В сезоне 20/21 на счету 35-летнего Серхио 15 игр за «сливочных», в которых он отличился 2 раза. Его трансферная стоимость составляет 10 млн евро (Transfermarkt.de).