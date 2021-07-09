Луис Альберто хочет уйти из «Лацио», игроком интересуются в Италии и Испании
Дата публикации: 09-07-2021
В Twitter-аккаунте Николо Скиры появилась информация о том, что Луис Альберто решил уйти из «Лацио». Сменить команду 28-летний испанец намерен в летнее межсезонье. Журналист написал, что в своих рядах полузащитника хотела видеть «Рома», но он не прибыл на медосмотр для римлян.
Интерес к Альберто проявляют несколько испанских и итальянских клубов, но «Лацио» не планирует отпускать футболиста.
В римской команде хавбек выступает с 2016 года. Его контракт с «Лацио» рассчитан до лета 2025 года.
В минувшем сезоне Альберто провел за «бьянкочелести» 40 поединков (9 голов, 4 ассиста). До этого полузащитник защищал цвета «Севильи», «Ливерпуля», «Малаги» и «Депортиво».
Ценник на игрока равняется 45 млн евро, согласно Transfermarkt.de.
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