Луис Альберто хочет уйти из «Лацио», игроком интересуются в Италии и Испании

Дата публикации: 09-07-2021

В Twitter-аккаунте Николо Скиры появилась информация о том, что Луис Альберто решил уйти из «Лацио». Сменить команду 28-летний испанец намерен в летнее межсезонье. Журналист написал, что в своих рядах полузащитника хотела видеть «Рома», но он не прибыл на медосмотр для римлян.



Интерес к Альберто проявляют несколько испанских и итальянских клубов, но «Лацио» не планирует отпускать футболиста.



В римской команде хавбек выступает с 2016 года. Его контракт с «Лацио» рассчитан до лета 2025 года.



В минувшем сезоне Альберто провел за «бьянкочелести» 40 поединков (9 голов, 4 ассиста). До этого полузащитник защищал цвета «Севильи», «Ливерпуля», «Малаги» и «Депортиво».



Ценник на игрока равняется 45 млн евро, согласно Transfermarkt.de.