СМИ: Лунев подпишет контракт с «Байером» на 2 года

Дата публикации: 09-07-2021

«Sport24» информирует, что в следующем сезоне Андрей Лунев уже точно не будет выступать за «Зенит». Свою карьеру голкипер продолжит в леверкузенском «Байере».



Слухи о переезде россиянина в Германию появились на прошлой неделе. Среди других претендентов на вратаря значились шотландские клубы «Рейнджерс» и «Селтик».



В сезоне 2020/2021 Лунев выходил на поле в составе «Зенита» в 13 встречах, в 3 из которых он отстоял на ноль. Петербургскому клубу не удалось подписать с 29-летним стражем ворот новый контракт, поэтому с июля Андрей стал свободным агентом.



Сайт Transfermarkt.de оценивает россиянина в 5 000 000 евро.



В прошлом сезоне первым номером «Байера» был финский вратарь Лукаш Градецки. На его счету 37 матчей за клуб из Леверкузена (9 «сухих»).