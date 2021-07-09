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«Реал» продлил контракт с Начо Фернандесом

Дата публикации: 09-07-2021

«Реал» продлил контракт с Начо Фернандесом

Начо Фернандес продолжит защищать цвета «Реала». 31-летний футболист продлил соглашение с мадридцами на 2 года, о чём отрапортовала пресс-служба «королевского клуба».

Фернандес воспитывался в структуре «галактикос». Его дебют в основе клуба состоялся 11 лет назад. Всего за мадридский гранд защитник провел 223 встречи, отличившись 12 раз и сделав 9 голевых передач. В минувшем сезоне Фернандес забил 1 мяч и отдал 2 результативных паса в 33 поединках.

Линия обороны для «Реала» в настоящее время является наиболее проблемным местом. Ранее «сливочные» лишились одного из своих лидеров. «Сантьяго Бернабеу» покинул Серхио Рамос, сделавший выбор в пользу французского «Пари Сен-Жермен». Вскоре уехать из Мадрида может и Рафаэль Варан, которым активно интересуется английский «Манчестер Юнайтед».

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