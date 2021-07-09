Источник: «Вест Хэм» продал Фелипе Андерсона за 3 млн евро

Дата публикации: 09-07-2021

В следующем сезоне Фелипе Андерсон будет играть в итальянской Серии А. Подробности трансфера хавбека в «Лацио» раскрыл Николо Скира.



Журналист посредством «Твиттера» сообщил, что римляне купили бразильца у «Вест Хэм Юнайтед» за 3 000 000 евро. Кроме того, «молотобойцы» могут рассчитывать на дополнительный бонус в виде 50% от суммы последующей продажи футболиста.



Андерсон подписал с «Лацио» 4-летнее соглашение. В Риме 28-летний полузащитник будет получать 2,5 млн евро в год.



В прошлом сезоне Андерсон не играл за «Вест Хэм», поскольку был арендован «Порту». В чемпионате Португалии бразилец отметился участием в 5 матчах, в которых не сделал ни одного результативного действия.



Примечательно, что до перехода в лондонский клуб Андерсон выступал за «Лацио», где провел 5 сезонов.