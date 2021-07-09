История Джеймса Вуда - везунчика, который выиграл призы в 4 различных акциях 1хBet

Дата публикации: 09-07-2021

Вы можете подумать, что выигрыш в букмекерской компании требует астрономической удачи и больших усилий с вашей стороны. Однако история Джеймса Вуда опровергает это заблуждение. Сегодня мы расскажем, как одному счастливчику из Ганы удалось выиграть призы в четырех разных акциях от 1xBet. Прочтите его историю и убедитесь, что победить может каждый - в том числе и вы!

Все началось с мотоцикла, выигранного в акции AFCON Total Challenge

Джеймс был одним из первых клиентов 1xBet после начала работы букмекерской компании в Гане. Его первой промоакцией была AFCON Total Challenge от 1xBet, которая проводилась во время Кубка африканских наций 2019 года. Поскольку он большой поклонник футбола, то принял участие в акции и на протяжении всего турнира поддерживал Гану на 1xBet.

Принять участие в этой акции было так же просто, как и во всех других промо букмекера. Нужно было всего лишь делать ставки и ждать финального розыгрыша, который проходил в конце акции. Джеймс не упустил возможность. А смелое решение принять участие в акции и поддержать свою любимую команду было вознаграждено новеньким мотоциклом Bajaj Boxer 150. Джеймс не мог поверить в свою удачу, но все стало реальным, когда он получил приз. Теперь он мог ездить на мотоцикле по своим делам, и надеется, что в будущем выиграет авто.

После мотоцикла - новый смартфон

Чтобы вновь проверить свою удачу, Джеймс поспешил найти другую акцию. Его успешная серия продолжилась в промо Hot Win, финальный розыгрыш которого состоялся 7 октября 2020 года. Это была вторая акция Джеймса, и он принял в ней участие только из любопытства. Когда были объявлены результаты розыгрыша, он был шокирован, узнав, что снова стал победителем. Игрок выиграл смартфон Samsung A51. Поскольку Джеймс очень заботлив, он подарил выигранный смартфон своей жене.

Новый смартфон не заставил себя ждать

Воодушевленный своими предыдущими победами, Джеймс продолжал следить за новыми акциями, которые проводит 1xBet. И ему не пришлось долго ждать, поскольку букмекер постоянно развивается и ищет способы вознаградить своих клиентов. Акция Hot Win была запущена под сезон зимних праздников. На этот раз Джеймс выиграл телефон Samsung A71. Именно тогда Джеймс подумал, что был благословлен высшей силой, ведь одержал победы в трех акциях подряд.

Другая акция и очередная победа - Prize Hunt

Представьте себе удивление Джеймса, когда представители 1xBet позвонили еще раз, чтобы объявить его победителем в первом розыгрыше акции Prize Hunt. В очередной раз Джеймс Вуд выиграл смартфон Samsung A71, пополнив свою коллекцию призов.

История Джеймса невероятна, и действительно необходимо нечто особенное, чтобы выиграть в четырех рекламных акциях у одной и той же букмекерской компании. Однако это также живое доказательство того, что если вы примете участие и поверите в свои шансы, то тоже сможете воплотить мечты в реальность. Как убедился на собственном опыте Джеймс, участвуя в промоакциях 1xBet можно даже небольшие средства превратить в крупный выигрыш и изменить свою жизнь.

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SMM

Невероятная история Джеймса Вуда - четырехкратного победителя акций 1xBet!

Возможно, вам трудно поверить в это, но одному счастливчику из Ганы удалось выиграть призы в четырех рекламных акциях 1xBet. Джеймс Вуд - счастливый обладатель смартфонов Samsung A51, двух Samsung A71 и мотоцикла Bajaj 150 Boxer!

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