Зидан выбрал следующее место работы
Стало известно будущее место работы 49-летнего Зинедина Зидана.
Ресурс «AS», ссылаясь на «L'Equipe», сообщил, что специалист хочет возглавить сборную Франции. Ради этой должности бывший наставник «Реала» готов отказаться от других предложений и уйти в длительный отпуск.
Сейчас Францию возглавляет Дидье Дешам, с которым сборная выиграла золото ЧМ-2018 года, а в 2016-ом добралась до финала ЧЕ. Однако на Евро-2020 «трехцветные» выступили очень слабо, вылетев на стадии 1/8 финала.
Соглашение Дешама с Францией будет действовать до завершения 2022 года, потому именно ему придется готовить сборную к катарскому ЧМ. Вопрос о назначении нового наставника будет рассматриваться лишь после окончания турнира. Это значит, что Зидану придется оставаться без работы не менее года.
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