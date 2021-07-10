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Зидан выбрал следующее место работы

Дата публикации: 10-07-2021

Зидан выбрал следующее место работы

Стало известно будущее место работы 49-летнего Зинедина Зидана.

Ресурс «AS», ссылаясь на «L'Equipe», сообщил, что специалист хочет возглавить сборную Франции. Ради этой должности бывший наставник «Реала» готов отказаться от других предложений и уйти в длительный отпуск.

Сейчас Францию возглавляет Дидье Дешам, с которым сборная выиграла золото ЧМ-2018 года, а в 2016-ом добралась до финала ЧЕ. Однако на Евро-2020 «трехцветные» выступили очень слабо, вылетев на стадии 1/8 финала.

Соглашение Дешама с Францией будет действовать до завершения 2022 года, потому именно ему придется готовить сборную к катарскому ЧМ. Вопрос о назначении нового наставника будет рассматриваться лишь после окончания турнира. Это значит, что Зидану придется оставаться без работы не менее года.

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