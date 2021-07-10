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«Милан» связался с ЦСКА насчет возможного перехода Влашича

Дата публикации: 10-07-2021

«Милан» связался с ЦСКА насчет возможного перехода Влашича

«Милан» рассчитывает усилиться Николой Влашичем. Информацией об этом поделился в Telegram-канале Нобель Арустамян.

Инсайдер рассказал, что итальянцы впечатлены игрой хорвата на Евро-2020 и хотят приобрести его до завершения ТО. Паоло Мальдини (технический директор клуба) уже встречался с представителями «армейцев» для обсуждения условий перехода.

Пока стороны не могут договориться о формате сделки. «Россонери» хотят взять Влашича в аренду с возможностью выкупа. ЦСКА не устраивает подобное предложение. «Красно-синие» планируют продать хорвата за 35 000 000 евро.

Интерес к хавбеку также проявляют «Эвертон» и «Бетис». Примечательно, что ЦСКА выкупил права на Влашича у «ирисок», заплатив английскому клубу 15,7 млн евро.

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